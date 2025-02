O Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Bacharelado em Economia da Universidade Federal do Acre (Ufac) publicou uma pesquisa com o balanço de preços das carnes em 47 estabelecimentos diferentes da capital acreana e em Assis Brasil. A coleta de dados foi feita entre os dias 8 e 12 de fevereiro e divulgada nesta sexta-feira (14).

Neste mês todos os cortes de carne analisados apresentaram queda de pelo menos 1,19% em relação ao mês de janeiro. Além disso, os valores praticados em casas de carne são 25,7% mais baratos que nos supermercados.

Os cortes de carne que registraram maior queda são os seguintes: fígado (7,03%), picanha (6,32%), pá com osso (5,22%) e alcatra (4,24%).

Já aqueles que contaram com a menor redução foram o coxão mole (2,00%,) músculo (1,38%), filé (1,23%) e agulha (1,19%).

Já os menores preços absolutos ficam por parte do fígado, pá com osso e agulha, que registraram, em açougues e supermercados os seguintes valores: R$10,95/R$16,22, R$17,06/R$24,65 e R$20,31/R$25,24. Já os maiores valores ficam por conta da picanha, filé e alcatra, com R$61,71/R$80,48, R$61,19/R$84,98 e R$39,56/R$58,12.

Entre as cidades, o filé foi o corte que apresentou o maior diferença de preço, com a média dos valores praticados na capital sendo R$62,63 e em Assis Brasil R$49,62. Já o corte com menor diferença entre as cidades é a fraldinha, com preço praticado em Assis Brasil sendo apenas R$0,30 superior do que o da capital.