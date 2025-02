No Japão, 75% dos homens dão todo seu salário às esposas e recebem uma mesada

No Japão, a administração financeira dentro de casa segue um costume curioso: cerca de 75% dos homens entregam todo o salário às esposas e recebem apenas uma mesada.

Esse modelo de gestão familiar tem raízes culturais profundas e está relacionado à visão tradicional de que as mulheres são mais responsáveis na administração do orçamento doméstico.

Dessa forma, elas gerenciam os gastos com moradia, alimentação, filhos e até investimentos, enquanto os maridos recebem uma quantia limitada para suas despesas pessoais.

Esse hábito ganhou força no pós-guerra, quando o Japão passou por um intenso crescimento econômico e muitas mulheres assumiram o papel de gestoras das finanças familiares.

Mesmo com a modernização e o aumento da participação feminina no mercado de trabalho, a prática ainda é comum, especialmente entre casais mais tradicionais.

Alguns homens encaram essa dinâmica com naturalidade, enquanto outros relatam frustrações por terem pouco controle sobre o próprio dinheiro.