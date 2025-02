O Rio Môa, que banha o município de Mâncio Lima, no interior do Acre, atingiu a sua cota de alerta, na manhã desta terça-feira (18), com a marca de seis metros.

A Defesa Civil do município já estava monitorando a elevação do rio, e afirma que já têm novas ações planejadas caso o nível do manancial siga avançando.

O coordenador da Defesa Civil de Mâncio Lima, Enilson Puyanawa, afirmou que sua equipe irá realizar um estudo para identificar as famílias que já foram atingidas e estudar a necessidade de uma possível remoção das pessoas que moram em áreas de risco, dando maior atenção para as comunidades ribeirinhas.

“Vamos fazer um levantamento prévio das famílias já atingidas para que possam ser desenvolvidas mais ações e atender essas demandas”, afirmou.