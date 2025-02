Noiva descobre mensagem romântica do noivo para ex e cancela casamento: “Um livramento”

O que deveria ser um momento de felicidade se tornou um escândalo viral. Uma noiva decidiu cancelar o casamento após descobrir que seu noivo enviou um convite para a ex-namorada, incluindo uma mensagem manuscrita que dizia: “Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você”, trecho de uma música popular.

A ex-namorada, Ana Gabriela, que namorou o rapaz aos 15 anos e hoje tem 21, afirmou que já o esqueceu, mas ele aparentemente não. O caso ganhou ainda mais repercussão quando um vídeo da situação começou a circular nas redes sociais e chegou ao conhecimento da noiva. Diante da revelação, a noiva não pensou duas vezes e cancelou a união.

A história rapidamente tomou conta da internet, e o público não hesitou em se manifestar. Muitos internautas apoiaram a atitude da noiva, elogiando sua maturidade e firmeza na decisão.

“Foi um livramento, Deus cuida dos seus”, comentou uma usuária. “Melhor terminar agora do que depois do casamento”, opinou outra. Entre as reações, houve quem destacasse a elegância da noiva diante da situação.

“Ela poderia ter perdido a paciência, mas mostrou inteligência e classe. Parabéns para ela!”, elogiou uma seguidora.

Além das palavras de apoio, algumas pessoas levantaram dúvidas sobre a cronologia dos fatos. “No convite diz que o casamento era em fevereiro, mas a noiva menciona abril. Estranho, não?”, apontou um usuário. Outros, no entanto, preferiram focar no futuro da ex-noiva: “Agora ela poderá encontrar alguém que realmente a valorize.”

A repercussão foi tanta que a emissora Record entrou na discussão e promoveu uma enquete perguntando aos espectadores se, no lugar da noiva, eles prosseguiriam com o casamento. O consenso entre os comentários parece ser claro: “Quem se livra de um homem assim deve agradecer todos os dias.”