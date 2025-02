Noiva miss de Amado Batista começa preparativos para festa de casamento

Está chegando o dia do “sim”. A Miss Universo Mato Grosso Calita Franciele, de 23 anos, já começou os preparativos para o casamento com Amado Batista, de 73. Juntos desde junho do ano passado, o casal vai oficializar a união no dia 15 de março, em uma das fazendas do sertanejo, em Goiás.

Ansiosa, a jovem está escolhendo a decoração, montando a lista de convidados e buffet para a celebração. Ainda indecisa quanto as cores, Calita deu um spoiler e afirmou que a cerimônia contará com flores brancas, mas ainda não sabe se a combinação será com verde, rosa, azul ou vermelha.

Ainda sobre os quitutes servidos na festa, a noiva de Amado Batista brincou que terá bastante comida, para ninguém sair falando mal. Nas redes sociais, a miss ainda pediu a opinião de seus seguidores e quis saber o que não poderia faltar no dia da união com o cantor.

No Instagram, Calita tem mostrado seu lado apaixonado: “Nunca cobre aliança, buquê de flores e respeito a um homem. Quando ele quer, ele faz, não adianta você ficar pedindo algo que é para ser espontâneo”.

Recentemente, a miss não gostou nada de comentários em uma publicação ao lado do namorado. A modelo decidiu rebater alguns deles com críticas ao seu relacionamento, muitas delas, direcionadas a diferença de idade dos dois.

Assim que revelou o namoro com o artista, Calita ganhou seguidores e acabou privando os comentários de suas publicações por receber mensagens de pessoas a chamando de interesseira pelo relacionamento com o cantor 50 anos mais velho.