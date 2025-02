Noivado de Matteus e Isabelle durou apenas 3 meses; relembre

O ex-BBB Matteus Amaral, 28, anunciou o fim do noivado com Isabelle Nogueira, 32, nesta quarta-feira (5). O casal, que começou a se relacionar durante o reality show, estava noivo há apenas três meses, desde novembro do ano passado.

O relacionamento dos dois ganhou notoriedade na reta final do BBB 2024. No confinamento, Matteus teve um breve envolvimento com Deniziane, mas, depois, se aproximou de Isabelle, com quem acabou iniciando um relacionamento.

A diferença de distâncias entre eles, já que Isabelle morava em Manaus e Matteus em Alegrete, no Rio Grande do Sul, fez com que, em outubro deste ano, o casal se mudasse para São Paulo para viver juntos e reduzir a distância.

O pedido de casamento foi um dos momentos mais marcantes do relacionamento. Durante uma viagem pela Europa, Matteus surpreendeu Isabelle na Disneyland Paris. Ele a levou até um castelo, e, ao se virar, a influenciadora se deparou com o amado ajoelhado e com o anel de noivado.

Apesar do gesto romântico, o noivado teve um fim precoce. Em um comunicado nas redes sociais, o casal explicou: “Com o tempo, percebemos que, apesar de tantas semelhanças, somos incompatíveis. E é essa consciência que nos leva, a partir de agora, a seguir caminhos separados como casal”.

Eles esclareceram que o término não aconteceu recentemente, como havia sido especulado, e afirmaram que a decisão foi tomada por ambos de maneira mútua, com o intuito de preservar o carinho que ainda sentem um pelo outro. “Sempre vivemos nossa relação de forma real, com altos e baixos, e seguimos tentando não por terceiros, mas por nós mesmos”, completaram.

Matteus e Isabelle ainda pediram que os fãs não acreditarem nas especulações que surgiram sobre o término e ressaltaram que a razão para a separação foi simples: a incompatibilidade. Eles agradeceram o apoio dos seguidores e destacaram as boas memórias que viveram juntos.