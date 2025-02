Noivo abandona mulher após se apaixonar pelo designer do seu casamento

Uma colunista de amor e relacionamentos do Canadá recebeu o desabafo de um homem anônimo sobre sua decisão em deixar sua noiva para ficar com o designer do casamento deles. No relato, ele explicou como se apaixonou pelo rapaz enquanto planejava seu grande dia com sua parceira de longa data.

Quando o casal estava organizando o casamento, o planejador da festa apresentou a eles um designer. Naquele momento, o homem soube que não deveria se casar com sua mulher.

“Ele [designer] e eu começamos a passar muito tempo juntos, minha esposa ficou desconfiada e nós terminamos antes de gastarmos muito dinheiro no casamento que nunca iria acontecer. Por anos, ela se recusou a falar comigo. Ela se casou, teve filhos e seguiu com sua vida”, explicou, no desabafo.

Enquanto isso, a vida do homem “ficou complicada”. Depois que namorou o designer por um tempo, acabou terminando a relação. Cerca de um ano atrás, ele conheceu uma mulher que roubou o seu coração.

“O marido dela faleceu quando seus dois filhos eram apenas bebês, e ela era solitária, gentil e calorosa. Fui honesto com ela desde o nosso primeiro encontro. Agora, estamos juntos e a vida é boa.”

Mas, nos últimos dois meses, o homem esbarrou com sua ex-noiva três vezes e, segundo ele, cada vez é mais estranho que a anterior. “Por que eu não consigo ser civilizado e amigável? Por que eu congelo?”, finalizou o texto (leia aqui).

Em resposta, a especialista em relacionamentos Lisi Tesher disse que “a vida é uma jornada”, o que significa que haverá altos e baixos.

“Viver uma vida boa é ser verdadeiro consigo mesmo, cercar-se de pessoas que o amam e a quem você ama, risos, alegria e encontrar seu próprio caminho. Claramente o primeiro relacionamento não era para ser. Mas, do ponto de vista dela, imagino que ela sinta que você estava vivendo uma mentira e a traiu com um homem”, escreveu a conselheira amorosa.