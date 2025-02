Nomeação da esposa de Bocalom, concursos no Acre e atirador da Guascor: veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem-informado com as principais notícias da semana na restrospectiva do ContilNet.

As matérias mais lidas estão nas mais variadas categorias do site. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Concurso da Sefaz homologado: Governo divulga resultado final com lista de aprovados

O Governo do Estado divulgou nesta segunda-feira (10) o resultado final e a homologação do concurso da Secretaria da Fazenda (Sefaz). A lista completa saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

Decisão do STJ de deixar candidato de Lula fora de lista prejudica procurador do Acre

A semana iniciada nesta segunda-feira (10) será decisiva na vida do procurador de Justiça do Estado do Acre, Sammy Barbosa Lopes, em seu desejo de vir a integrar o Superior Tribunal de Justiça como ministro na classe dos membros do Ministério Público. O procurador, junto com mais três operadores do Direito, dois magistrados federais e dois outros membros do Ministério Público, foi eleito há quatro meses como integrante da lista tríplice de seis candidatos para as duas vagas no STJ, que devem ser preenchidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a partir desta segunda-feira (10). CONFIRA NA ÍNTEGRA!

TERÇA-FEIRA

‘Chegou, chamou de vagabundo e atirou’: irmã de PM que matou seu marido cobra justiça

A liberação do sargento PM reformado Jorge Sidney de Oliveira Barbosa, de 56 anos, ao se apresentar à polícia como assassino confesso do cunhado Joel Martins, de 21 anos, revoltou a irmã do assassino e esposa da vítima. O PM é acusado de assassinar o cunhado na noite do último sábado (8), na casa em que a vítima morava com a esposa, Ruslene Maria, irmã do policial militar, na Rua Alexandre Lopes, no Bairro do Bosque, e foi liberado por ter se apresentado fora do período da prisão em flagrante. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

Assessoria jurídica da Prefeitura diz que não há ilegalidade na nomeação da esposa de Bocalom

A Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos de Rio Branco esclareceu, por meio de nota oficial, a legalidade da nomeação da esposa do prefeito Tião Bocalom para o cargo de chefe de gabinete. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (11). CONFIRA NA ÍNTEGRA!

QUARTA-FEIRA

Francesa que viaja o mundo de moto ao lado da gata chega ao Acre para dar aula de Yoga

Jessica Jeanne, uma francesa que há 6 anos viaja pelo mundo de motocicleta junto de sua gata dando aulas de yoga, estaciona no Acre pela primeira vez, onde irá dar uma aula da modalidade no Horto Florestal neste domingo, 16 de fevereiro. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

Detran divulga lista com mais de 100 motoristas que podem ter direito de dirigir suspenso

O Departamento de Trânsito do Acre (Detran/AC) notificou motoristas sobre a abertura de processos administrativos para a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que pode ser aplicada por diversas infrações. Entre as causas mais comuns estão o atingimento do limite de pontos e infrações graves, como dirigir sob o efeito de álcool ou em excesso de velocidade. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

QUINTA-FEIRA

Secretário anuncia convocação de quase 250 aprovados no concurso da Prefeitura; veja prazo

O secretário municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa), Renan Biths, disse em entrevista ao ContilNet, nesta quinta-feira (13), que a prefeitura deve convocar até março 248 profissionais aprovados no último concurso público, realizado ainda no ano passado. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

Fim do mistério: polícia conclui que atirador da Guascor é um servidor público; conheça

Após 23 dias de investigação, a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o caso Guascor, ocorrido na madrugada do dia 11 de janeiro deste ano. O delegado Thiago Parente confirmou que um funcionário do Hospital João Câncio Fernandes, identificado como Marcos Vinícius Furtado Silva, foi indiciado por tentativa de homicídio em concurso formal – devido aos dois atos – e porte ilegal de arma de uso restrito, uma pistola 9 mm. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

SEXTA-FEIRA

Saiu! Governo publica resultado preliminar do concurso do Iapen; veja lista completa

Os resultados preliminares da primeira e segunda fase do concurso do Instituto Administrativo Penitenciária do Acre (Iapen), para o cargo de Agente de Polícia Penal, foram publicados nesta sexta-feira (15), no Diário Oficial do Estado do Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

Motociclista de 19 anos é conduzido à delegacia após acidente que matou “Roberto do Palheiral”

O motociclista Miguel Tomaz da Silva Filho, de 19 anos, foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) em Rio Branco na noite desta quinta-feira (13), após receber atendimento médico no pronto-socorro. CONFIRA NA ÍNTEGRA!