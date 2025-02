“Nós erramos”, diz Jorge Viana sobre o avanço da direita no Acre, em entrevista ao Roda Viva

O ex-governador do Acre, ex-senador e atual presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), Jorge Viana, foi o entrevistado do programa Roda Viva, da TV Cultura, nesta segunda-feira (25).

Na ocasião, Viana falou sobre diversos assuntos e foi questionado pela jornalista Vera Magalhães sobre o espaço que a direita tem ganhado na região Norte do Brasil, especialmente no Acre.

“Eu acho que o outro lado encontrou um jeito de jogar com as redes sociais. Eu acho também que nós erramos. Não assumir que nós erramos não é possível. Governamos um estado por cinco mandatos e fizemos as transformações que realizamos… Vivemos um ambiente em que surgiu esse ódio, essa intolerância, de parte a parte, nos extremos. Não estou tirando quem fez isso do nosso lado, e isso é um absurdo”, disse o presidente da Apex.

Jorge afirmou que pelo menos 90% dos prefeitos eleitos na Amazônia não têm compromisso com a agenda ambiental.

“E nós vamos sediar a COP. O negócio agora é falar mal do meio ambiente. Fui eleito defendendo o meio ambiente, os ideais do Chico Mendes. Elegemos a Marina senadora em 1994, pela primeira vez, quando eu era prefeito, e criamos um protagonismo para o Acre com o Governo da Floresta, um protagonismo que deu resultado economicamente, mas isso foi destruído. Hoje, o Acre não tem protagonismo em nada”, concluiu.