Nova fábrica de chinelo é inaugurada em unidade prisional no Acre

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) e o Instituto Penitenciário do Acre (Iapen) inauguraram na última sexta-feira (31), uma nova fábrica de chinelos, que ficará disponível para a capacitação profissional de reeducandos em Rio Branco.

De acordo com o TJAC, está é a terceira instalada no estado acreano, sendo as outras beneficiadas na Unidade Prisional Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, e na Unidade Penitenciária Antônio Sérgio Silveira de Lima, em Senador Guiomard.

Nessa primeira fase, 36 reeducandos participarão do projeto “Sandálias da Esperança”. Na capital estão nove das 27 máquinas adquiridas com recursos provenientes da emenda parlamentar do deputado federal Flaviano Melo). Em contrapartida, o TJAC investiu mais R$ 69 mil na aquisição de matéria-prima.

Durante a solenidade de inauguração, presidente do TJAC, desembargadora Regina Ferrari, destacou a importância da promoção dos direitos humanos e informou que a instituição assinou um termo com a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que vai garantir uma verba suplementar de R$ 111 mil para aquisição de mais insumos.