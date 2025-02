Novidade no Pix: pagamentos por aproximação estão disponíveis a partir desta semana

A partir de sexta-feira, 28 de fevereiro, os brasileiros poderão contar com uma nova ferramenta do Pix: o pagamento por aproximação, que será liberado pelo Banco Central (BC). Com essa inovação, será possível pagar contas simplesmente aproximando o celular da máquina de pagamento do comerciante, de forma semelhante ao que já ocorre com os cartões de crédito e débito.

De acordo com o BC, o Pix por aproximação pode ser feito por meio do aplicativo bancário ou de uma carteira digital. No caso da carteira digital, o usuário precisa adicionar a conta bancária à plataforma compatível. No momento da transação, basta aproximar o celular da maquininha que aceita o pagamento por NFC (comunicação por campo de proximidade).

A segurança da transação será garantida por meio de biometria ou senha, proporcionando maior proteção ao pagamento. Inicialmente, o valor máximo por transação será de R$ 500, mas o usuário terá a possibilidade de ajustar esse limite, tanto por transação quanto por dia.

O objetivo dessa nova funcionalidade é oferecer uma forma de pagamento mais prática e ágil do que o método atual, que envolve o uso de QR Code. Hoje, o processo exige que o comerciante gere um código, que o cliente deve escanear através do aplicativo do banco, acessar a opção de Pix, ler o código e confirmar o pagamento. Com o Pix por aproximação, esse processo será simplificado: o cliente só precisará selecionar a opção no aplicativo e aproximar o celular da máquina de pagamento.

Embora a novidade chegue para tornar os pagamentos mais rápidos, as formas tradicionais de iniciar o Pix, como as chaves e os QR Codes, continuarão disponíveis, conforme informou o Banco Central.

Para utilizar o Pix por aproximação, é necessário verificar se o banco ou a instituição financeira oferece essa modalidade. Após essa confirmação, o cliente deve acessar o aplicativo bancário, procurar a opção de ativação do Pix por aproximação e seguir o processo para vincular a conta à carteira digital, assim como é feito com os cartões de crédito.