Novo artigo de luxo? Ladrões invadem casa e roubam apenas café e açúcar no interior do Acre

Com o café se tornando ‘artigo de luxo’ em razão do alto preço do produto, um caso inusitado aconteceu na zona rural de Rodrigues Alves, no interior do Acre, na última semana.

Criminosos resolveram invadir uma residência localizada no Ramal Mariana e, pasmem, furtaram apenas pó de café e o açúcar, deixando os demais alimentos que estavam na dispensa.

Segundo o proprietário da casa, os ladrões aproveitaram a ausência da família e arrombaram uma janela para conseguir entrar no local. Ao voltar para casa, o homem se deparou com a cena do furto, e percebeu que outros produtos, como arroz, feijão, frango e o restante da feira foram deixados para trás.

Segundo os moradores da residência, a ação seria fruto do alto valor nos preços do café, que teve elevação significativa nas prateleiras de mercados por todo o país.