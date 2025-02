Novo coronavírus relacionado à síndrome respiratória é achado em morcegos no Brasil

Um novo coronavírus em morcegos foi descoberto no nordeste do Brasil por pesquisadores do estado de São Paulo e Ceará, em uma parceria com a Universidade de Hong Kong.

O vírus está intimamente relacionado ao causador da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS, na sigla em inglês), que foi registrado em 2012 pela primeira vez, na Arábia Saudita e que levou a mais de 800 mortes em 27 países.

Segundo o estudo publicado no Journal of Medical Virology, os cientistas encontraram sete tipos de coronavírus em amostras de cinco morcegos, de duas espécies diferentes (Molossus molossus e Artibeus lituratus). As coletas foram realizadas pelo Laboratório Central de Saúde do Ceará (Lacen), em Fortaleza.