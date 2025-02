Novo líder de Bocalom na Câmara garante que prefeito terá maioria na Casa: “14 vereadores na base”

O líder do prefeito na Câmara Municipal, vereador Rutênio Sá, do União Brasil, confirmou em entrevista ao ContilNet, que a base do prefeito conta hoje com 14 vereadores, sendo maioria na casa.

A articulação se deu após a indicação de Rutênio para liderança e após reuniões e conversas, onde o líder conversou com alguns colegas de parlamento, e após acordos firmados, a base do prefeito conseguiu a maioria dos votos.

“Discutimos com todas as bancadas e chegamos ao consenso da liderança e estamos para dialogar. Essa casa é uma casa do diálogo”, disse Rutênio.