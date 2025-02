Rodrigo Pires, empresário ligado à Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), que faleceu no dia 19 de dezembro de 2024, devido a um acidente no KM 95 da BR-317, foi homenageado em prêmio de empreendedorismo que em 2025 levará o seu nome.

“Rodrigo Pires é exemplo de coragem, inovação e amor pelo estado. Seu legado vai além dos empreendimentos. Rodrigo foi um verdadeiro catalisador de ideias e projetos que visam um futuro melhor para o Acre. Com seu trabalho, nos mostrou que, mesmo diante das dificuldades, a persistência é a chave para o sucesso”, diz o perfil do prêmio nas redes sociais acerca do homenageado.

A premiação não teve maiores informações divulgadas até o momento, como local, horário, data e até mesmo suas categorias para os interessados. Para os curiosos, as informações deverão ser publicadas através do perfil no Instagram do evento (clique aqui).