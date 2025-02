Novo presidente da Câmara, Hugo Motta descarta impeachment de Lula: “fora de cogitação”

A possibilidade de um pedido de impeachment contra o presidente Lula (PT) ser levado à votação na Câmara dos Deputados foi descartada pelo novo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos). Segundo informações de Paulo Cappelli, do Metrópoles, o deputado já comunicou a interlocutores que o processo está “fora de cogitação”, frustrando parte da oposição bolsonarista que quer viabilizar o afastamento do presidente.

A iniciativa de impeachment, articulada por parlamentares bolsonaristas, tem como base supostas irregularidades apontadas pelo TCU no programa Pé de Meia, do Ministério da Educação. A oposição argumenta que a gestão Lula teria cometido uma “pedalada fiscal bilionária”, repetindo a falsa narrativa que culminou no golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2016. O pedido conta com a assinatura de ao menos 120 deputados e deve ser protocolado ainda nesta semana.