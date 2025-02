O delegado Fábio Galvão da Silva Rêgo tomou posse, na tarde desta sexta-feira (21), como novo Superintendente Regional da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro. A cerimônia contou com a presença de autoridades, diretores da PF, servidores e convidados, marcando a oficialização de sua nova função no combate ao crime organizado.

Fábio Galvão iniciou sua trajetória na Polícia Federal em 2003, com sua primeira lotação em Cruzeiro do Sul. No estado, teve os primeiros desafios da carreira como delegado, adquirindo experiência que posteriormente o levou a ocupar cargos estratégicos em diversas regiões do país.

Após sua atuação no Acre, o delegado foi chefe do Núcleo de Operações e da Delegacia de Imigração do Rio de Janeiro entre 2004 e 2006. Nos anos seguintes, assumiu missões de inteligência e coordenação, passando por cargos como chefe da PF em Angra dos Reis, Subsecretário de Inteligência da Secretaria de Segurança do RJ e Diretor de Inteligência do Ministério da Justiça.

Durante a solenidade de posse, o Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, destacou os desafios do novo superintendente no combate ao crime organizado, ressaltando o fortalecimento da instituição com novas operações e melhorias estruturais.