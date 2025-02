Novos defensores públicos do Acre são designados para as comarcas de atuação

Os novos defensores públicos irão iniciar suas atuações em suas comarcas a partir da próxima quinta-feira, 13.

Na manhã desta terça-feira, 4, os onze novos defensores públicos aprovados no último concurso da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) participaram da sessão pública de lotação, onde foram designados para as comarcas em que irão atuar.

O evento contou com a presença da defensora-geral em exercício, Simone Santiago, da subdefensora-geral Institucional, Thaís Araújo, e da diretora da Escola Superior da Defensoria Pública (Esdpac), Juliana Caobianco.

A sessão marcou um importante momento na trajetória dos novos defensores, que iniciam suas atuações na próxima quinta-feira, 13, no sistema de justiça estadual, garantindo acesso à defesa jurídica para a população acreana em situação de vulnerabilidade.

Conheça as novas defensoras e defensores públicos e suas comarcas:

Os demais defensores e suas respectivas comarcas são: Lívia Batista Sales Carneiro (4ª colocada) – 1ª Defensoria Criminal de Epitaciolândia.