Nubank deixa de ser o banco mais valioso da América Latina; Itaú é 1º

A derrocada das ações do Nubank na semana passada tirou o banco digital do posto de mais valioso da América Latina.

O que aconteceu

Na última sexta-feira (21/2), os papéis do Nubank derreteram mais de 17% na Bolsa de Nova York, o que derrubou o valor de mercado da empresa.

Com o tombo das ações, o valor de mercado do Nubank recuou de US$ 63,6 bilhões para US$ 52,7 bilhões.

O encolhimento de US$ 10,9 bilhões (cerca de R$ 62,2 bilhões) equivale ao valor de mercado de duas BRFs – companhia do setor de alimentos, que hoje vale cerca de R$ 31 bilhões na Bolsa brasileira (B3). Os dados foram levantados pela consultoria Elos Ayta.

A queda se dá depois da divulgação dos resultados financeiros do Nubank referentes a 2024. O banco digital registrou um lucro líquido de US$ 552 milhões no terceiro trimestre do ano passado, praticamente em linha com o mesmo período de 2023.

Já no acumulado anual, o lucro atingiu US$ 1,97 bilhão, um crescimento robusto de 91% na comparação com o ano anterior.

Apesar da expansão dos lucros e da sólida base de clientes, o movimento de queda sugere uma realização de lucros por parte dos investidores, que vinham impulsionando os papéis ao longo das últimas semanas.

O valor de mercado do Nu Holdings chegou a bater um pico de US$ 66,4 bilhões no início de fevereiro, mas perdeu força com a intensificação da volatilidade global e o aumento da aversão ao risco.

Itaú reassume a ponta

Com a derrocada dos papéis do Nubank, o Itaú Unibanco retomou a primeira colocação do ranking dos bancos mais valiosos da América Latina.

Até o fim da semana passada, o valor de mercado do Itaú era de US$ 52,9 bilhões (cerca de R$ 303 bilhões), também de acordo com dados da Elos Ayta Consultoria.

Agora, além de ser novamente o banco mais valioso da América Latina, o Itaú ocupa o terceiro lugar entre empresas de todos os setores. O Nubank é o quarto colocado.

A empresa mais valiosa da América Latina é o Mercado Livre. Em segundo lugar, aparece a Petrobras.

Veja o top 10 das empresas com maior valor de mercado na América Latina:

Mercado Livre: US$ 114,6 bilhões

Petrobras: US$ 91,8 bilhões

Itaú: US$ 52,9 bilhões

Nubank: US$ 51,6 bilhões

Wallmart de Mexico: US$ 48,3 bilhões

America Movil: US$ 45,1 bilhões

Vale: US$ 43,5 bilhões

GMexico: US$ 39,7 bilhões

Weg: US$ 39 bilhões

Fomento Economico Mexicano: US$ 36,9 bilhões

Em maio do ano passado, o Nubank havia se tornado o banco mais valioso da América Latina, depois de registrar um lucro de US$ 378,8 milhões no primeiro trimestre, o que correspondeu a um crescimento de mais de 160%.

Na época, o valor de mercado do Nubank era de R$ 297 bilhões. O Itaú valia R$ 288 bilhões.

Em janeiro de 2025, o Nubank superou o Itaú em número de clientes, segundo dados do Banco Central (BC). A empresa contava com 100,8 milhões de clientes, ante 98,5 milhões do Itaú.

Apesar de classificado como banco nessa lista, o Nubank, tecnicamente, é uma fintech que opera, no Brasil, sob a licença de instituição de pagamento (e não de banco).