“O cheirosinho do Acre”, diz Bolsonaro para Márcio Bittar durante café da manhã

O senador Márcio Bittar (União Brasil-AC) publicou um vídeo nesta quinta-feira (13), em um encontro com o ex-presidente, Jair Bolsonaro, em que chamou “Café da manhã com o casca de Bala”.

Vestindo uma blusa com estapa a estampa com os dizeres “Deus, Patria, Família e Liberdade, o representante acreano celebra a agenda com Bolsonaro, mostra imagens presentes no local do encontro e ainda recebe uma camisa autografada.

Durante a ocasião, o ex-presidente chega a chamar Bittar de “O Cheirosinho do Acre”, que confirma utilizar o mesmo perfume.

Veja o vídeo: