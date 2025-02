O maior erro da Globo no primeiro trailer do remake de ‘Vale Tudo’

A Globo divulgou nesta segunda-feira, 24, o primeiro trailer do remake de Vale Tudo, novela das 9 que substituirá Mania de Você a partir de 31 de março. O vídeo deixa claro que a emissora investe pesado na produção do folhetim assinado por Manuela Dias, mas um detalhe nas imagens expõe o maior erro da divulgação: a aparição de Odete Roitmann (Deborah Bloch) ao final, estragando qualquer mistério que pudesse aumentar a expectativa no público.

O vídeo replica bem os primeiros episódios da novela originalmente escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, com o aniversário de Mária de Fátima (Bella Campos) — com a diferença de que na nova versão a vilã completa 23 anos, em vez de 21 –, quando ela reclama com a mãe, Raquel (Taís Araujo), da vida pobre que levam em Foz do Iguaçu, e demonstra sua ambição de sair de lá.

Há ainda o momento em que Fátima conhece o modelo decadente César (Cauã Reymond), fator que a motiva a vender a casa da família e fugir para o Rio de Janeiro, deixando sua mãe sem nada.

Nos minutos finais, Heleninha (Paolla Oliveira) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) temem a chegada da maior vilã da história, a temida Odete Roitmann. O trailer poderia acabar por aí, mas ele exibe a ricaça descendo de um helicóptero e dizendo, de forma afetada: “Pode avisar que Odete Roitmann chegou”. Sobrou nada para a imaginação do público.

Ironicamente, na novela original, Odete, eternizada por Beatriz Segall (1926-2018), demorou exatos 28 capítulos para dar as caras na trama. Então, por quase um mês de novela, todos os personagens comentavam com ares de temores sobre a milionária, atiçando cada vez mais a curiosidade de público até sua primeira aparição, na icônica cena em que fala ao telefone com Celina (Nathália Timberg) e ofende pobres, enquanto avisa sobre sua chegada ao Brasil de Paris.

No que parece desespero para bombar o remake — ainda mais com a audiência baixa de Mania de Você, a Globo já jogou a nova Odete de cara no primeiro trailer. E isso pode ser o primeiro erro da jornada da adaptação.