“O maior líder político dos últimos anos”, diz Bocalom ao elogiar Gladson na Aleac

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), foi uma das autoridades presentes na sessão solene de posse na nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), neste sábado (1).

Durante discurso no plenário da Casa, Bocalom chamou Gladson de ‘maior líder político dos últimos anos no Acre’ e destacou a relação do governador com os deputados da Casa.

“Com essa postura, o senhor tem conseguido o apoio do Legislativo. Isso é importante demais. No meu 5º mandato no Executivo eu sei o quanto é difícil trabalhar sem o apoio do Legislativo”, disse.

“Quero aqui lhe parabenizar, porque o senhor realmente é um grande líder”, finalizou.

Como fica a nova mesa diretora?

Além de Nicolau Júnior (PP), a mesa terá como vice-presidente o deputado Pedro Longo (PDT) como vice. A primeira secretaria será do deputado Luiz Gonzaga (PSDB), e a segunda secretaria do deputado Chico Viga (PDT).

A segunda vice-presidência terá a deputada Maria Antônia (PP) à frente; a 3ª secretária, Antônia Sales (MDB); a 3ª vice-presidência, Eduardo Ribeiro (PSD); 4º secretário, Gene Diniz (Republicanos) e 5º secretário, André Vale (Podemos).

