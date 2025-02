O que pode e o que não pode levar para o Carnaval de Rio Branco? Confira todas as regras!

Para garantir a segurança do Carnaval da Família, que acontece a partir desta sexta-feira (28) até a terça-feira (4) no Centro de Rio Branco, a Polícia Militar do Acre (PMAC) divulgou as regras de acesso ao evento. A festividade é realizada pelo Governo do Acre, Prefeitura de Rio Branco e Associação Comercial, Industrial de Serviços e Agrícolas do Acre (Acisa).

O público entrará por dois portões: um na Rua Rui Barbosa e outro no cruzamento da Av. Getúlio Vargas com Av. Brasil, e a revista será feita por seguranças privados, com a supervisão da PMAC.

Para garantir a segurança da população, foram definidas uma série de regras. Entre as proibições estão:

– Geleiras e similares

– Objetos de vidro ou cortantes

– Capacetes e cadeiras

– Entrada de pessoas com tornozeleira eletrônica

Segundo a tenente-coronel Jokebed Taveira, materiais proibidos serão retidos na entrada do evento.

Além disso, a segurança contará com 180 agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) por noite, além de videomonitoramento. Crianças só poderão entrar acompanhadas de um responsável, com identificação e formulário preenchido no local.