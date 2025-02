O que se sabe sobre ataque que deixou ao menos 10 mortos em escola na Suécia

Ao menos 10 pessoas foram mortas em um tiroteio registrado em uma escola na região central da Suécia, incluindo o suposto atirador, de acordo com informações preliminares da polícia local.

Segundo as autoridades que atenderam a ocorrência, o número de mortos ainda por subir, pois diversas vítimas foram socorridas com ferimentos graves.

O tiroteio ocorreu em uma área do campus onde estão localizadas várias escolas/Foto: Getty Images

Os policiais disseram que não parecia haver um motivo “terrorista” por trás do ataque.

De acordo com a polícia, houve relatos de um tiroteio na escola Risbergska — um centro educacional para adultos — às 12h33 no horário local (8h33, no horário de Brasília). O prédio fica em um campus que também abriga outras escolas.