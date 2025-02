O retorno do grupo de Bittar e as reviravoltas no Governo: quem sai, quem entra e quem manda

Dias agitados na política do Acre! Esse colunista tirou alguns dias de férias, mas, pelo visto, o fogo nos bastidores não deu trégua. O clima esquentou e as movimentações dentro do governo continuam dando o que falar.

O assunto do momento são as exonerações de pessoas ligadas ao senador Alan Rick (UB) e seu grupo, abrindo espaço para o retorno do grupo do senador Márcio Bittar (UB) ao governo. A troca de cadeiras pegou muita gente de surpresa e segue reverberando nos corredores da política acreana.

Nos bastidores, comenta-se sobre uma suposta gravação feita durante um jantar que reuniu Alan Rick, o deputado federal Roberto Duarte (REP) e o próprio Márcio Bittar. Especula-se que esse áudio tenha sido o estopim para as exonerações. No entanto, este colunista tem lá suas dúvidas. Não parece ser do feitio de Bittar recorrer a esse tipo de artifício para ganhar espaço no governo.

Outro detalhe interessante: ao contrário do que se especulava, João Paulo Bittar, filho do senador Márcio Bittar, não assumiria a presidência da Funtac de imediato. Informações obtidas por esta coluna apontam que, inicialmente, ele seria designado para comandar o Instituto de Educação Profissional e Tecnologia (IEPTEC). Em seguida, seu nome chegou a ser cogitado para a Secretaria de Ciência e Tecnologia (SEICT), até que, por fim, foi definido que assumiria a Fundação de Tecnologia do Acre (FUNTAC). Uma dança das cadeiras que evidencia as articulações nos bastidores do governo.

Dizem que foi tudo uma grande coincidência: as exonerações do grupo de Alan Rick aconteceram exatamente no momento em que o grupo de Márcio Bittar reassumiu espaço no governo. Coincidência ou não, o que se sabe é que o xadrez político segue em movimento, e esse jogo ainda promete muitas reviravoltas.

MAIS FORTE QUE NUNCA!

Com o retorno do grupo do senador Márcio Bittar (UB) ao governo, ele chega a 2026 mais fortalecido do que nunca. Além de já contar com espaços na prefeitura de Rio Branco, agora também tem posições estratégicas na gestão estadual. O cenário indica que a dobradinha Gladson e Márcio para o Senado está se desenhando!

RECADO CLARO

A saída do grupo do senador Alan Rick (UB) do governo fortalece a candidatura da vice-governadora Mailza Assis (PP) para 2026. Foi um recado claro para os que ainda duvidam que Mailza não será a candidata com o apoio do governador.

COM VENTOS A FAVOR

Outro fator que fortalece ainda mais a candidatura de Mailza é a entrada do grupo de Bittar no governo, movimento que, por tabela, traz consigo o prefeito Tião Bocalom (PL). Ao que tudo indica, Bocalom teria desistido da ideia de disputar o governo em 2026, consolidando ainda mais o cenário a favor de Mailza.

ZERO ESPAÇOS

Nos bastidores, causa surpresa o fato de o prefeito Zequinha Lima (PP), de Cruzeiro do Sul, ainda não ter dado espaço à sua vice, Delcimar Leite (REP), que, além do cargo, carrega um peso político extra: é esposa do deputado estadual Clodoaldo Rodrigues (REP).

DOIS PESOS, DUAS MEDIDAS?

Será que, diante da possível fusão entre PSD e PSDB, o senador Sérgio Petecão terá a mesma coragem para barrar a candidatura do deputado Luiz Gonzaga, que passará a integrar seu bloco, assim como fez ao vetar as pretensões dos deputados Pablo Bregense e Eduardo Ribeiro dentro do PSD? Ou será que, nesse caso, o peso político falará mais alto?

CARREIRA SOLO

Circula nos bastidores que o PSD pretende seguir carreira solo, sem coligar com nenhum partido, focado exclusivamente na reeleição do senador Sérgio Petecão. A estratégia seria um voo solo calculado ou falta de alianças viáveis?

“CHORA UM OLHO E REMELA O OUTRO”

Corre nos bastidores que o ex-prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (POD), está na torcida para que o senador Alan Rick (UB) deixe o partido. O motivo? Abrir caminho para disputar o comando da legenda no Acre.