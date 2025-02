Obra da nova ponte sobre o Igarapé Redenção deve ser concluída em 4 meses, diz prefeitura

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, realizou uma visita técnica à ponte sobre o Igarapé Redenção na manhã desta terça-feira (25) para verificar o andamento da obra, localizada no KM-04 da Estrada Jarbas Passarinho, zona rural da capital acreana.

A obra que teve início em dezembro de 2024, deve ser inaugurada dentro de quatro meses.

“Que alegria ver mais uma obra avançando! Os moradores do Jarbas Passarinho, que frequentemente enfrentavam transtornos com a antiga ponte, alagada nos períodos chuvosos, em breve terão uma nova realidade. Com uma estrutura moderna de concreto e aço, em altura elevada, nunca mais sofrerão com os problemas do passado”, disse.

Enquanto a construção não é concluída, um desvio provisório foi feito e está sendo utilizado pelos moradores da região para que não fiquem isolados.

A obra é fruto de emenda da ex-deputada federal Mara Rocha, no valor de R$ 800 milhões, além de outros R$ 800 mil em recursos próprios da prefeitura de Rio Branco.