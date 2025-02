A Organização em Centros de Atendimento (OCA), localizada em Rio Branco, capital do estado do Acre, concentra diversos atendimentos do setor público em uma única estrutura, antes composta apenas por seu espaço físico. Entretanto, recentemente o órgão criou mais uma opção para realizar seus atendimentos, o site OCA Virtual.

Os atendimentos do serviço podem ser acessados a partir do link (clique aqui), das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta. Quem procura o serviço pode ainda escolher a modalidade de atendimento, sendo elas chat por vídeo ou texto.

Através do site é possível realizar agendamentos; consulta de documentação; consulta de processos; acesso à justiça; empresarial; eleição e eleitores; saúde; serviços públicos; imóveis; taxas e tributos; trabalhador; água e esgoto; certidões; documentos; e energia elétrica. As categorias são informadas pela própria instituição.

A diretora da OCA, Fran Brito, falou que o projeto da OCA Virtual surgiu para tornar os serviços mais acessíveis para toda a população, principalmente para aqueles que têm dificuldade em chegar ao local.

“A OCA tem como compromisso facilitar o acesso do cidadão aos serviços públicos, e a ampliação dos atendimentos online é um passo essencial nesse processo. Vivemos em um mundo cada vez mais digital, e oferecer serviços de forma remota garantem mais comodidade, agilidade e inclusão para a população, especialmente para aqueles que têm dificuldades de locomoção”, explicou ela, destacando que este é um passo para a realização de um atendimento mais humanizado e eficiente para a população.

A lista de serviços é a seguinte:

Agendamentos:

Carteira de Identidade

Passaporte

Previdência Social

Receita Federal

Consulta de Documentação:

Carteira de Identidade Nacional

Documentos Escolares

Consulta de Processos:

Localização de Processos da Prefeitura de Rio Branco

Acesso à Justiça:

Falência e Recuperação Judicial/Extrajudicial

Consulta Processual Civil de 1º e 2º Grau

Empresário:

Cadastro de Microempreendedor Individual

Emissão de Alvará da prefeitura de Rio Branco

Eleição e Eleitores:

Multa Eleitoral

Consulta de Local de Votação

Justificativa Eleitoral

2ªVia do Título de Eleitor

Saúde:

2ª Via do Cartão do Sus

Cadastro no App Conecte SUS

Consulta de Exames Laboratoriais

Servidor Público:

Emissão de Contracheque de Servidores Públicos Estadual e Municipal

Atualização Cadastral Anual do Servidor Público Estadual

Emissão de Cédula C Servidor Público Estadual

Imóvel:

Consulta de Boletim de Cadastro Imobiliário da Prefeitura de Rio Branco

Consulta de Imóveis

Emissão de IPTU

Taxas e Tributos:

2ª Via do Carnê da Casa Própria da Caixa Econômica

Emissão de Débitos do Veículo

Consulta de Notas Fiscais Avulsas da Prefeitura de RIo Branco

Emissão de ISSQN Fixo da Prefeitura de Rio Branco

Consulta de Débitos da Prefeitura de Rio Branco

Trabalhador:

Consulta NIT/CNIS/PIS/PASEP

Consulta da Certidão de Tempo de Contribuição

Certificado de Regularidade do FGTS

Carteira de Trabalho Digital

Seguro Desemprego

Água e Esgoto:

2ª Via da Conta de Água e Esgoto

Certidão Negativa e Positiva de Débitos

Consultar Faturas em Aberto, Faturas Quitadas, Espelho de Fatura, Histórico de Consumo, Dia do Vencimento da Fatura, Extrato de Débito

Certidões:

Certidão COnjunta de Débitos da Receita Federal ou Dívida Ativa da União

Certidão do Fórum

Certidão da Justiça Federal

Certidões Eleitorais

Certidão de Débitos Trabalhistas

Certidões da Prefeitura de Rio Branco

Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Polícia Federal

Certidão Negativa de Crime da Justiça Militar

Certidão Negativa de Débitos da Sefaz

Certidão Negativa do IBAMA

Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa – PGE

Certidão Negativa de Improbabilidade Administrativa e Inelegibilidade do CNJ

Certidão de Antecedentes Criminais

Documentos:

2ª Via da CNH

Passe Livre Interestadual Para Pessoas com Deficiência

Autorização de Viagem Para Crianças e Adolescentes

Extrato de Pagamento de Benefício do INSS

2ª Via do CPF

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Consulta Andamento do Pedido e Impressão do Comprovante de Inscrição no CPF

Atualização do CPF

Inscrição do CPF

Carteira IDJovem

Consulta Qualificação Cadastral do e-Social

Alistamento Militar Online

Carteira Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista

Criação/Recuperação da Conta GOV.BR

Energia Elétrica:

Fatura/2ª Via

Consulta de Débitos

Religação

Falta de Energia

Histórico de Consumo

Autoleitura

Alteração de Dados Cadastrais

Pedido de Fornecimento

Acompanhamento de Solicitações

Cadastro de Fatura por e-mail

Débito Automático

Alterar Data de Vencimento

Alteração do Endereço de Entrega