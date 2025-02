Odontólogo é denunciado por fazer procedimento invasivo na barriga de paciente em cadeira de dentista; CRM se manifesta

A reportagem do ContilNet recebeu uma denúncia na tarde desta quinta-feira (13) contra o odontólogo André Maia. Ele é acusado pela fonte, que pediu sigilo, de realizar um procedimento invasivo – “que jamais poderia fazer” – em uma paciente, numa cadeira de dentista. Procurado pela reportagem, o especialista em harmonização orofacial negou as acusações.

Junto com as acusações, a denunciante enviou, inclusive, um vídeo mostrando André realizando o procedimento que ela classificou como ilegal para a profissão dele. Nas imagens, a paciente está deitada numa cadeira de dentista. Maia parece inserir e retirar, por várias vezes, um tubo na região da barriga dela.

“Dentista jamais poderia fazer isso. […] Ele só vai parar quando tirar a vida de alguém”, disse a denunciante.

Questionado sobre o procedimento, André afirmou que se trata de “aplicação de enzimas para gordura” e que o fez acompanhado de uma biomédica: “Isso não é lipo, não… […] Enzimas, e estou com uma biomédica junto.”

Outra imagem enviada junto com a denúncia mostra um recipiente com líquido que parece ser sangue. André disse que a foto foi tirada durante outro procedimento, que ele chamou de “lipo de papada”. “Pode ver que são imagens diferentes”, disse ao comparar a foto com o vídeo.

“Eu nego veementemente que foi uma lipo corporal. A segunda [na segunda foto] é uma lipo de papada. Eu sou especialista em harmonização facial e os dentistas são aptos, capacitados e legalmente autorizados a fazer. Fico à disposição, mas jamais estragaria minha profissão. Sou formado desde 2002, para fazer algo que não é da minha competência”, acrescentou.

O ContilNet entrou em contato com o Conselho Regional de Medicina (CRM) para obter informações sobre o caso. Em nota, o órgão disse que vai tomar todas as medidas necessárias.

VEJA NA ÍNTEGRA:

O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) reforça que a Lei do Ato Médico determina que procedimentos estéticos invasivos são de execução exclusiva dos médicos, garantindo a segurança dos pacientes.

O CRM-AC alerta que tais procedimentos devem ser realizados em ambiente adequado, com normas sanitárias rigorosas e estrutura para suporte à vida, visando minimizar riscos e assegurar a qualidade da assistência.

Diante da denúncia, o CRM-AC adotará todas as medidas necessárias para buscar a responsabilização criminal pelo exercício ilegal da medicina, bem como ingressará com Ação Civil Pública junto à Justiça Federal para impedir que tais práticas voltem a ocorrer, protegendo a saúde da população.