Onda de calor extremo no Brasil: sensação térmica de 50ºC e recordes de temperatura

O Brasil viveu nos últimos dias uma onda de calor extremo que afetou diversas regiões, batendo recordes históricos de temperatura e trazendo consequências significativas para a saúde pública. Cidades como Rio de Janeiro e a Baixada Santista, em São Paulo, no litoral paulista, têm registrado sensações térmicas e temperaturas que se assemelham aos desertos mais quentes do planeta.

No Rio, o Sistema Alerta Rio registrou 44°C em Guaratiba, a mais alta temperatura já registrada desde o início das medições, em 2014. Esse valor ultrapassou o recorde anterior de 43,8°C, registrado em novembro de 2023. A cidade enfrentou uma combinação de fatores que levaram à sensação térmica de 62,7°C, valores que desafiam os limites do corpo humano.

O Nível de Calor 4 foi ativado, destacando a necessidade urgente de medidas de prevenção, como a criação de pontos de resfriamento e a orientação para que as pessoas evitem a exposição direta ao sol entre 10h e 16h.

Em paralelo, a Baixada Santista viveu temperaturas de até 41,4°C à sombra, com uma sensação térmica que alcançou 50ºC. Esse fenômeno ocorre devido ao fenômeno climático denominado “aquecimento pré-frontal”, que ocorre antes da chegada de uma frente fria. Combinado à alta umidade, o calor se torna ainda mais insuportável, tornando a sensação térmica muito superior à temperatura real, semelhante às condições de calor extremo encontradas nos desertos.

Esse calor extremo não só afeta o conforto, mas traz sérios riscos à saúde. A alta temperatura, somada à umidade, provoca desidratação, exaustão térmica e outros problemas relacionados ao estresse térmico. Em casos mais graves, como aconteceu no Rio de Janeiro em 2023, o calor excessivo pode levar ao aumento da mortalidade, principalmente entre os idosos com condições de saúde preexistentes, como diabetes e hipertensão.

Além da Baixada Santista, outras regiões do Brasil também registraram temperaturas recordes. Em novembro de 2023, Araçuaí, em Minas Gerais, atingiu 44,8°C, tornando-se a cidade mais quente da história do país até aquele momento.

Com as temperaturas elevadas em diversas regiões do país, os especialistas alertam para a importância de reforçar a hidratação, evitar a exposição direta ao sol e adotar roupas leves. Além disso, os órgãos de saúde recomendam que as pessoas busquem ambientes frescos, como locais com ar-condicionado, e que se informem sobre os níveis de calor na cidade.

A onda de calor é um alerta claro sobre a necessidade de adaptações nas nossas rotinas e estratégias para lidar com as altas temperaturas. Para proteger a saúde, é fundamental estar atento às recomendações de cuidados e agir preventivamente.