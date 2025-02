Onde assistir ao vivo Azuriz x Athletico-PR pelo Campeonato Paranaense 2025 hoje às 20h

O Campeonato Paranaense 2025 chega a um momento decisivo com o confronto entre Azuriz e Athletico-PR, válido pelas quartas de final da competição estadual. O jogo de ida acontece nesta sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Os Pioneiros, em Pato Branco. O duelo marca o embate entre um dos favoritos ao título, o Furacão, e um adversário que busca surpreender e conquistar um feito inédito em sua história. A equipe da casa tentará usar o fator campo para dificultar a vida do adversário e conquistar uma vantagem para a partida de volta.

O Azuriz garantiu vaga no mata-mata ao terminar a fase classificatória na sétima posição, conseguindo a uma das últimas vagas para as quartas de final. Apesar das dificuldades ao longo da competição, o time busca uma campanha histórica e um resultado positivo para seguir adiante no campeonato. O Athletico-PR, por outro lado, encerrou a primeira fase como um dos primeiros colocados. O Furacão chega embalado e pretende fazer valer sua superioridade técnica para decidir a classificação já no primeiro duelo.

Com a expectativa de um grande jogo, a partida contará com transmissão ao vivo pelos canais NSports e Rede Furacão. Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções do confronto entre as equipes que buscam um lugar na semifinal do torneio.

Onde assistir ao vivo e transmissão online

Os torcedores poderão acompanhar Azuriz x Athletico-PR ao vivo por meio das plataformas digitais. O jogo será transmitido pelo canal NSports e pela Rede Furacão, serviço exclusivo de streaming do clube visitante. Além disso, atualizações em tempo real e cobertura minuto a minuto estarão disponíveis em portais esportivos.

Histórico de confrontos entre Azuriz e Athletico-PR

Os duelos entre Azuriz e Athletico-PR ainda são recentes na história do Campeonato Paranaense. As equipes se enfrentaram em quatro oportunidades na competição estadual, com o Furacão levando vantagem no retrospecto. O Athletico-PR venceu duas vezes, enquanto o Azuriz tem uma vitória e um empate contra o rival. O último confronto entre os clubes terminou em 0 a 0, em partida válida pela fase de grupos do Paranaense de 2024.

Arbitragem definida para a partida

O árbitro responsável por comandar o jogo será Matheus Bortolini, auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos e Nathan Martins. A arbitragem terá um papel fundamental, especialmente diante da expectativa de um confronto equilibrado e disputado.

Ingressos e presença da torcida

Devido a uma punição aplicada no ano anterior, o Azuriz jogará com público reduzido, permitindo apenas a presença de mulheres e crianças até 12 anos no Estádio Os Pioneiros. A medida faz parte das regras impostas pela Federação Paranaense de Futebol, garantindo um ambiente controlado e seguro para os torcedores presentes.

Previsão do tempo para o jogo

A previsão meteorológica indica uma noite quente em Pato Branco, com temperaturas chegando aos 31°C no momento da partida. Além disso, há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, o que pode influenciar o estado do gramado e o desempenho das equipes.

Curiosidades sobre as equipes

O Azuriz foi fundado em 2018 e se tornou um dos clubes emergentes do futebol paranaense, com um modelo de gestão focado em revelar talentos.

O Athletico-PR é um dos clubes mais tradicionais do Paraná e tem se consolidado como uma das principais forças do futebol brasileiro nos últimos anos.

O Estádio Os Pioneiros, palco da partida, foi inaugurado em 2020 e tem capacidade para 5.000 torcedores.

O último duelo entre Azuriz e Athletico-PR terminou sem gols, resultado que pode indicar um confronto equilibrado novamente.

Estatísticas e destaques individuais

Luiz Fernando (Athletico-PR) é o artilheiro do torneio com 5 gols, enquanto Edinho (Azuriz) balançou as redes 3 vezes.

O Athletico-PR sofreu apenas 4 gols na fase de grupos, consolidando-se como a equipe menos vazada da competição. Posse de bola: O Azuriz mantém uma média de 55% de posse de bola por jogo, destacando seu estilo de jogo mais cadenciado.

Jogadores em destaque

Lucas Adell – Azuriz

O zagueiro de 24 anos, chegou ao Azuriz com a missão de fortalecer o sistema defensivo da equipe e rapidamente se tornou uma peça-chave no esquema do técnico Emerson Cris. Com passagens por equipes do futebol paulista e uma formação sólida nas categorias de base, Adell trouxe segurança e liderança para a zaga do time de Pato Branco. Sua capacidade de antecipação, bom posicionamento e habilidade na bola aérea fizeram a diferença ao longo da campanha do Campeonato Paranaense 2025, tornando-se um dos jogadores mais regulares da equipe. Além de suas qualidades defensivas, o zagueiro também contribui na saída de bola e na organização da linha de defesa, características que têm sido fundamentais para o desempenho do Azuriz na competição. Sua chegada deu maior estabilidade ao setor defensivo, tornando o time mais competitivo e aumentando a confiança do elenco para os desafios do mata-mata.

Luiz Fernando – Athletico-PR

O atacante tem sido um dos grandes destaques do Athletico-PR no Campeonato Paranaense 2025, consolidando-se como peça fundamental no setor ofensivo da equipe comandada por Maurício Barbieri. O atacante, que já vinha demonstrando qualidade técnica e faro de gol nas últimas temporadas, vive um excelente momento, sendo o artilheiro do Furacão na competição com cinco gols marcados. Sua velocidade, dribles curtos e capacidade de finalização fazem dele uma ameaça constante para as defesas adversárias, criando oportunidades tanto em jogadas individuais quanto em tabelas rápidas com os meias da equipe. Além de ser um finalizador nato, Luiz Fernando também se destaca pela intensidade sem a bola, pressionando a saída de jogo dos adversários e contribuindo para a marcação alta imposta pelo Athletico. Sua presença em campo será um fator determinante no duelo contra o Azuriz, especialmente pela necessidade do Furacão em construir vantagem para o jogo de volta.

Linha do tempo dos confrontos diretos

03/05/2021: Azuriz 1 x 0 Athletico-PR

Azuriz 1 x 0 Athletico-PR 13/02/2022: Azuriz 0 x 2 Athletico-PR

Azuriz 0 x 2 Athletico-PR 01/02/2023: Athletico-PR 5 x 0 Azuriz

Athletico-PR 5 x 0 Azuriz 21/01/2024: Azuriz 0 x 0 Athletico-PR

Dicas para os torcedores que acompanharão o jogo

Chegada antecipada: Com o público reduzido, os torcedores devem chegar cedo ao Estádio Os Pioneiros para garantir bons lugares.

Com o público reduzido, os torcedores devem chegar cedo ao Estádio Os Pioneiros para garantir bons lugares. Clima e vestuário: O calor pode ser intenso, então é importante usar roupas leves e manter-se hidratado.

O calor pode ser intenso, então é importante usar roupas leves e manter-se hidratado. Atenção às escalações: Mudanças podem ocorrer até momentos antes do jogo, principalmente no Athletico-PR.

Expectativas para o confronto

Com um favoritismo maior para o Athletico-PR, a equipe tentará impor sua qualidade técnica e experiência para conquistar um bom resultado fora de casa. O Azuriz, por outro lado, tem a vantagem de jogar diante de sua torcida e buscará surpreender o Furacão para levar um resultado positivo ao segundo jogo. O duelo promete ser equilibrado e emocionante até o apito final.