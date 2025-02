One UI 7.0 oferece instalação direta de módulos do Good Lock no menu Configurações

Após liberar uma atualização que torna o módulo Home Up compatível com a One UI 7.0, a Samsung está lançando atalhos para facilitar a sua descoberta e instalação das extensões do Good Lock. Segundo o informante Ice Universe, a novidade já está disponível dentro do aplicativo Configurações da One UI 7.0 na linha Galaxy S25, sendo liberada de forma gradual.

Com ela, os usuários encontrarão um novo botão de “mais personalizações” no final de alguns menus da One UI 7.0 que redirecionará diretamente para a página de download do Home Up na Galaxy Store. O mais interessante é que não será necessário instalar o Good Lock para que os módulos funcionem. Segundo Ice Universe, o sistema já tem todas os recursos necessários para que os módulos sejam executados sem problemas.

Caso você não conheça o Good Lock, ele é um aplicativo que tem vários módulos destinados a modificar a interface One UI em celulares Galaxy. Com ele, os usuários podem personalizar desde os gestos de navegação, acionar funções batendo na traseira do smartphone e até modificar a tela inicial, menus do sistema e muito mais. Veja quais celulares Galaxy devem ser atualizados com a One UI 7.0 baseada no Android 15 aqui.

