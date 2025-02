Um ônibus articulado da empresa Ricco, que opera no transporte coletivo da capital acreana, Rio Branco, pegou fogo na tarde desta sexta-feira (14), em uma das ruas no bairro Calafate.

A situação chamou a atenção de populares que passavam pelo local e que pararam para registrar o momento. Nas imagens é possível ver o veículo parado em chamas.

O fogo atingiu a parte traseira do ônibus. Não se sabe as circunstâncias que deram início as incêndio, nem se o coletivo estava com passageiro no momento do ocorrido.

ASSISTA: