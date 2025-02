A Polícia Federal (PF) realizou uma ação na Organização em Centros de Atendimento (OCA) durante esta segunda-feira (3), que resultou na prisão de dois indivíduos que estavam na entrada do estacionamento do local.

Segundo a Polícia Federal, a prisão dos indivíduos é fruto de investigação prévia, que indicou um suposto uso do veículo usado pela dupla para o transporte de entorpecentes.

Os homens suspeitos foram levados pelos agentes da Polícia Federal, que estavam com viatura no local, para que as ações necessárias sejam tomadas.

A Organização em Centrais de Atendimento (OCA) informou que a operação não aconteceu dentro do prédio da instituição. Os dois acusados foram detidos pela PF logo na entrada do estacionamento.

