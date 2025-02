Oração ou status? Igrejas de luxo viralizam e geram debates na web

Um vídeo da influenciadora Letícia Oliveira, publicado em junho do ano passado, voltou a viralizar e reacendeu um debate nas redes. Na gravação, ela exibe a estrutura luxuosa da igreja que frequenta em São Paulo, com direito a um amplo espaço infantil, sala sensorial, fraldário com TV para acompanhar o culto, um túnel “encantado” e outros atrativos.

A igreja em questão é a Paz Church, e os vídeos de Letícia repercutiram no TikTok. Nos comentários, internautas criticaram a ostentação do local: “Começou apresentando a igreja e terminou no shopping”, ironizou um usuário.

Enquanto isso, influenciadores evangélicos e frequentadores saem em defesa dos templos luxuosos. “Se há recursos para oferecer uma boa estrutura aos fiéis, por que não?’, questionou um internauta. Outro comentou: “As pessoas estão acostumadas com igrejas pequenas de bairro”.

A Reino Church, em Balneário Camboriú (SC), segue a linha das igrejas sofisticadas, mas com uma proposta visual diferente. Conhecida como We Are Reino (Nós Somos Reino, em tradução livre), a igreja investe em estética minimalista e em vídeos virais para atrair fiéis.

O espaço conta com soda italiana gratuita, fila de espera para entrar e uma paleta de cores cuidadosamente neutra. A igreja chegou a ser acusada de elitismo, já que usa expressões em inglês para conversar com os seus fiéis.

“Isso nos ajuda a expandir nossa influência e cumprir nossa missão, que é espalhar o evangelho. O inglês também reflete nossa busca por excelência e inovação na evangelização e comunicação da fé”, justifica a Reino.

Igrejas gourmet

Vídeos como o de Letícia impulsionaram um fenômeno na internet, levando internautas a reagirem aos templos religiosos de luxo. Um deles, Daniel Pinheiro, chegou a cunhar um termo para definir esses espaços: igrejas gourmets.

Embora o TikTok tenha ajudado a popularizar o fenômeno das “igrejas gourmets”, templos evangélicos com estruturas luxuosas — e voltados para um público específico — não são novidade.

A Bola de Neve Church, que conta com mais de 560 unidades, em 34 países, frequentemente viraliza nas redes sociais pelo formato de seus cultos, que mais se assemelham a grandes eventos de cultura pop. Recentemente, o Metrópoles apurou que o salário de um pastor da igreja varia entre R$ 14 mil e R$ 16 mil.