Órgãos se reúnem com o MPAC e comerciantes para tratar de erosão no calçadão do Mercado Velho

A reunião deverá acontecer ainda na manhã desta sexta-feira (7) e será realizada entre as Defesas Civil Estadual e Municipal, o Ministério Público do Acre, a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Cultura e os comerciantes do Novo Mercado Velho, para tratar dos problemas no local devido à erosão do solo.

Desde o ano passado, após o desbarrancamento de terra que destruiu parte do calçadão e levou à interdição do local, os problemas só têm aumentado.

Os comerciantes de dentro do mercado ainda permanecem no local, mas os da economia solidária, em sua maioria, já foram remanejados para outro local.

A reunião visa dar encaminhamentos em relação à situação da erosão e buscar junto ao Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre) informações sobre o andamento da obra.