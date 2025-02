Orgulho! Jovens acreanos tentam vaga na Seleção Brasileira de Kung Fu; conheça

Depois da conquista de Enoque Kennedy Ferreira, tricampeão da categoria Adulto Masculino 85 kg e atual líder do ranking nacional de boxe chinês, dois outros jovens talentos acreanos tentam uma vaga na Seleção brasileira de Kung Fu.

Rafael Melo, de 14 anos, e Lukas Souza, 15, embarcam para Campinas (SP) no último final de semana para participar de treinos classificatórios. Os treinos acontecerão nos dias 22 e 23, no Ginásio da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Para essa etapa, os atletas contam com o suporte da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer do Acre (Seel), que garantiu as passagens aéreas. Rafael, prestes a completar 15 anos, já tem um título na categoria infantil até 56 kg e agora busca sua vaga na categoria juvenil até 60 kg. Já Lukas, foi vice-campeão no ano passado e tentará representar o Acre na categoria juvenil até 70 kg.

Adgeferson Diniz, presidente da Federação Acreana de Kung Fu e técnico da seleção estadual, revelou a expectativa para a competição.

“Nossa torcida é grande para que eles consigam garantir suas vagas e manter o Acre em evidência na modalidade. Já temos o Enoque como número um do ranking nacional, e a meta é colocar mais um atleta acreano na Seleção Brasileira. Agradecemos o apoio do secretário de Esportes, Ney Amorim, que viabilizou as passagens para que nossos atletas possam competir”, afirmou