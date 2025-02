Ainda de acordo com fontes, enquanto fugia da blitz e dava um “cavalinho”, amigos do cantor estavam no carro atrás filmando toda a cena. Ou seja, ele armou a situação conflitante com os policiais para ser preso.

Policiais não fazem parte da “armação” Fontes da coluna garantiram, ainda, que os policiais envolvidos na ocorrência não sabiam da situação. A blitz era verdadeira e a abordagem e prisão de Oruam foram feitas conforme manda a lei. Apenas a reação de fuga do rapper é que teria sido feita para ser filmada e aproveitada no tal documentário. Vixe! A prisão de Oruam Oruam foi preso após furar uma blitz na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

O artista foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia Civil .

. Ele foi autuado em flagrante por direção perigosa, por tentar dar um “cavalinho de pau” para fugir na contramão da avenida.

Ele pagou uma fiança e foi liberado.