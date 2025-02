Oruam foi preso na tarde desta quinta-feira (20/2), no Rio de Janeiro. Vídeos mostram o momento em que ele é colocado no carro da polícia e levado à delegacia. E, como a internet não deixa nada passar em branco, o rapper virou tema de memes nas redes sociais, principalmente por conta do pai do artista, Macinho VP, que está preso e é uma das lideranças do Comando Vermelho.

“Oruam emocionado porque está indo visitar o pai dele”, escreveu um, ao publicar uma imagem em que o cantor aparece chorando por conta da prisão. “Vocês têm que se espelhar no Oruam! Foi querer ficar junto do pai! Família é tudo”, disse outro. “Oruam indo morar com o pai”, afirmou um terceiro. “Oruam pediu liberdade, um dia desses, para o cara que espancou a namorada e agora foi preso. Karma”, pontuou mais um. Oruam poderia ter sido preso por 80% do Código Penal mas foi preso por furar uma blitz kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk esse país é demais bicho pic.twitter.com/AQHZ5m12LS — Pablorama 🗞 (@_Pablorama) February 20, 2025 Rapper Oruam é preso no Rio de Janeiro O rapper Oruam foi preso após ser parado em uma blitz na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O artista foi levado para a 16ª Delegacia de Polícia Civil. Em nota, a equipe de Oruam disse que ele “foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia Civil, na Barra da Tijuca (RJ), após ter sido parado em uma blitz”. “Em resposta a demanda da imprensa, a Assessoria de Comunicação do rapper Oruam confirma que, nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, o artista foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia Civil, na Barra da Tijuca (RJ), após ter sido parado em uma blitz”. O g1 alega que Oruam estava fazendo uma manobra conhecida como “cavalo de pau” para fugir da abordagem policial. Ainda não se sabe ao certo o motivo da prisão do artista. Vídeos que circulam nas redes mostram o momento da prisão do rapper. Confira: Oruam acaba de ser preso no Rio de Janeiro Estamos aguardando mais informações sobre a atual situação do artista, que tudo se resolva. pic.twitter.com/g7bBKyop7c — rap out of context (@rapoutcontext) February 20, 2025 Lei anti-Oruam Oruam está no centro dos holofotes por conta do projeto de lei (PL) conhecido como “anti-Oruam”, que busca proibir a prefeitura de contratar artistas que fazem apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas. O PL foi protocolado na última segunda-feira (17/2). A proposta, de autoria dos vereadores Talita Galhardo (PSDB) e Pedro Duarte (Novo), pretende impedir que recursos públicos sejam utilizados para financiar shows e eventos abertos ao público infantojuvenil nos quais haja expressões que incentivem o crime organizado. “Fica proibida à Administração Pública Municipal, direta ou indiretamente, a contratar shows, artistas e eventos abertos ao público infantojuvenil, que envolvam, no decorrer da apresentação, expressão de apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas”, diz trecho do PL.