Oscar abre sorteio para público defender seu filme favorito

A Academia de Cinema do Oscar abriu um sorteio que permite ao público defender seu filme favorito e ainda aparecer em um vídeo exibido durante a 97ª cerimônia de premiação, marcada para ocorrer na noite de 2 de março.

Para participar, basta acessar o site do prêmio e preencher seu nome, endereço, e escolher para qual dos longas indicados à categoria de Melhor Filme você está torcendo. Até 20 participantes do sorteio serão escolhidos de maneira aleatória para enviar um vídeo defendendo sua produção favorita, com a chance de que a gravação seja exibida pela Academia.

Aqueles que moram no Brasil, no entanto, não poderão participar do sorteio, já que as regras definem que os inscritos precisam ser residentes legais nos Estados Unidos maiores de 18 anos.

Os filmes escolhidos pelos inscritos não afetam, de maneira alguma, a votação que escolherá o vencedor da principal categoria do Oscar. Quem decide o longa que levará a estatueta de Melhor Filme são os membros votantes da Academia.

A 97ª Cerimônia do Oscar acontece na noite de 2 de março e será transmitida no Brasil pelo canal TNT e pela plataforma de streaming Max. O longa nacional “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles concorre em três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres.