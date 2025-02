Oscar: Lula assiste Ainda Estou Aqui com ministros e presidente do STM

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou, nesta segunda-feira (24/2), uma sessão para exibição do filme Ainda Estou Aqui, no Cine Alvorada, sala de cinema do Palácio da Alvorada. O encontro contou com a participação de representantes dos Três Poderes e o tenente-brigadeiro do Ar Francisco Joseli Parente Camelo, presidente do Superior Tribunal Militar (STM).

A exibição acontece na semana que antecede a cerimônia do Oscar. O longa-metragem, dirigido por Walter Salles, foi indicado à principal categoria do Oscar 2025, de Melhor Filme. Já Fernanda Torres, protagonista do longa, foi indicada na categoria de Melhor Atriz.

O filme é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, em que é retratado o drama familiar em torno de informações sobre o paradeiro do ex-deputado Rubens Paiva, após ele ser preso pelo Departamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna (Doi-Codi).

A exibição do filme contou com a presença de Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP), presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, respectivamente.

Confira outros convidados:

Primeira-dama Janja da Silva

Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

Rui Costa, ministro da Casa Civil

Ricardo Lewandowski, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública

José Mucio, ministro da Defesa

Márcio Tavares, ministro substituto da Cultura

Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República

Sidônio Palmeira, Ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

Paulo Gonet Branco, procurador-geral da República (PGR)

Deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), presidente nacional do PT

Deputado Federal Lindbergh Farias (PT-RJ)

Ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Tenente-Brigadeiro do Ar Francisco Joseli Parente Camelo, presidente do Superior Tribunal Militar

Delegado Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal (PF)

Joelma de Oliveira Gonzaga, secretária de Audiovisual do Ministério da Cultura

Moisés Selerges, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

João Francisco Paiva Avelino, família de Eunice e Rubens Paiva

João Henrique Paiva Avelino, família de Eunice e Rubens Paiva

Marcelo Rubens Paiva

Nesse domingo (23/2), Marcelo Rubens Paiva foi agredido durante o bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, em São Paulo, onde ele era homenageado.

O escritor entrou no bloco com uma máscara da atriz Fernanda Torres, quando foi acertado por um lata de cerveja quando cumprimentava o público. O Ministério da Cultura repudiou o caso.