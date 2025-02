Pablo Marçal e Gusttavo Lima acertam filiação ao União Brasil

O influenciador Pablo Marçal e o cantor sertanejo Gusttavo Lima acertaram suas filiações ao União Brasil. A expectativa na cúpula do partido é a de que os dois oficializem a entrada na sigla ainda no primeiro semestre de 2025.

Segundo apurou a coluna, uma ala do União Brasil defende que o influencer e o cantor assinem a ficha de filiação no mesmo evento de lançamento da pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à Presidência pela legenda.

O evento de Caiado está marcado para o próximo dia 4 de abril, no Centro de Convenções de Salvador, e deve contar com as presenças de Marçal e Gusttavo Lima. Na mesma data, o governador vai receber o título de cidadão baiano.

Outra ala do União Brasil, contudo, defende que o influenciador digital e o cantor sertanejo se filiem ao União Brasil antes do evento de Caiado. O objetivo seria não ofuscar o lançamento da pré-candidatura do governador ao Planalto.

Na cúpula do União Brasil, os planos para Marçal são de uma candidatura a governador ou a senador pelo estado de São Paulo em 2026. Isso, claro, se o ex-coach estiver apto para concorrer nas próximas eleições gerais.

Na última sexta-feira (21/2), Marçal foi condenado pela Justiça Eleitoral de São Paulo por uma série de crimes eleitorais. Com isso, ele ficou inelegível por oito anos. O ex-coach, porém, ainda pode recorrer da condenação.

Já para Gusttavo Lima, os planos do União Brasil preveem uma candidatura a senador por Goiás em 2026, embora o cantor tenha anunciado ao Metrópoles em janeiro que pretende concorrer à Presidência da República.

Caiado quer surfar na popularidade de Gusttavo Lima

Aliados de Caiado dizem que ele pretende surfar na popularidade de Gusttavo Lima, de quem é aliado. Para isso, a ideia do governador de Goiás seria rodar o Brasil ao lado do cantor sertanejo para tentar aumentar sua popularidade.

Procurados pela coluna diretamente e por meio de suas assessorias de imprensa desde a segunda-feira (24/2), Gusttavo Lima e Pablo Marçal não se pronunciaram. O espaço segue aberto para eventuais manifestações dos dois.