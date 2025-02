Padrasto confessa ter matado enteado de 3 anos após mordida no dedo

Pedro Henrique da Silva Pinto, de 22 anos, foi preso na quinta-feira (20/2), por ser o responsável pela morte de Alisson Otávio, de 3 anos, seu enteado.

De acordo com a polícia, Pedro confessou ter matado Alisson com tapas e socos no peito após ter repreendido o menino e ter levado uma mordida no dedo.

Alisson estava desaparecido desde quarta-feira (19/2). A última vez que foi visto pela mãe, Vitória Maria da Silva, foi quando o deixou em casa aos cuidados do padrasto, Pedro, para trabalhar.

Diante do sumiço do menino, familiares e vizinhos se reuniram na quinta-feira (20/2) para encontrá-lo. Por fim, Alisson foi encontrado morto dentro de uma bolsa em uma região de mata no Morro da Galinha, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense (RJ).

Durante os protestos, Pedro foi capturado pelo tráfico local por suspeita de estar envolvido no desaparecimento e foi hostilizado pelos moradores. Ele foi amarrado com fita adesiva, espancado e entregue à polícia.

O homem foi levado ao hospital, em seguida, conduzido para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.