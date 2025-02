Padrasto pergunta a enteado se pode adotá-lo e reação viraliza: “Sério?”

Omomento em que um homem perguntou ao enteado de 11 anos se poderia adotá-lo ficou eternizado em vídeo, graças a uma câmara instalada no quarto do menino, que vive com uma doença do coração.

“O meu coração! Não consigo parar de chorar! O meu filho foi magoado, foi rejeitado, e o meu marido entrou na sua vida e preencheu-lhe os buracos do coração, pedaço a pedaço!”, escreveu Lisa Arana, em uma publicação divulgada no Instagram.

A norte-americana, que é mãe de quatro filhos, compartilhou também um vídeo da conversa, ao qual poderá ver na galeria acima.

Nas imagens, Raul Arana é visto entrando no quarto de Ezra, que está sentado em frente ao computador. Quando o homem lhe pergunta se pode adotá-lo, o menino fica sem reação.

“É sério? É sério?”, questiona, ao mesmo tempo que se levanta para abraçar o padrasto.

“Então, vai ficar com o meu sobrenome. Sabe que te amo, não sabe?”, replica Raul.

Lisa confessou que Raul, com quem casou em outubro de 2023, foi uma figura paternal para os seus filhos desde o primeiro momento. A mulher adiantou ao Today que o marido levantou a questão “do nada”, durante uma viagem de carro.

“Uma coisa é o meu marido fazer parte da minha vida e amar os meus filhos porque me ama – mas este homem quer ser pai do meu filho”, salientou.

Lisa assegurou que Ezra é “um garoto totalmente diferente” desde que soube da adoção e que, agora, até já apelida Raul de “pai”.

“Antes, o Ezra estava tão zangado e notava-se que a sua tristeza o seguia. Agora, ele está tão feliz”, disse.