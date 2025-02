Pai de jovem assassinado faz apelo por doação de sangue a amigo que estava na hora da execução

O pai do jovem Micaías Santos Almeida, de 18 anos, que foi morto a tiros na madrugada do último domingo (16), no bairro Taquari, em Rio Branco, gravou um vídeo pedindo doação de sangue para André da Silva dos Santos, de 18 anos, que foi baleado na execução do amigo.

André foi baleado três vezes, duas no tórax e uma no abdômen. Ele recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco.

O jovem permanece internado, e sua família e amigos pedem apoio para doação de sangue. Quem puder ajudar pode se dirigir ao Hemocentro de Rio Branco e realizar a doação.