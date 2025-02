Pai de jovem assassinado no Taquari decide tocar projeto social do filho e pede doações

Sete dias após a morte de Micaias Santos de Almeida, Israel Santos, pai do jovem, pede ajuda para continuar os projetos sociais do filho no bairro Taquari.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais do influenciador Derineudo, ele pede doações de materiais esportivos, como bola, cone e chuteiras, para continuar desenvolvendo o trabalho que o jovem Micaias vinha realizando desde os 17 anos.

Micaias era presidente do Taquari Clube de futebol amador e do projeto SOS Taquari. Tinha relação próxima com ONGs e com a polícia militar comunitária, sendo pessoa de referência para auxílio de moradores durante as alagações.