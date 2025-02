Palmeiras avança em negociação por Vitor Roque e espera desfecho neste início de semana

O atacante de 19 anos está no Real Betis por empréstimo do Barcelona, atuou por 10 minutos na vitória sobre o Getafe, no domingo, e inclusive desceu do ônibus conversando com o diretor esportivo do Betis, Manu Fajardo, até a entrada do estádio Coliseum Alfonso Pérez.

O Palmeiras insiste na contratação, mas trata o negócio com cautela por entender que se trata de uma operação complexa, com muitas pontas a acertar.

Entre elas, está o formato da transferência. A janela da Espanha está fechada – e só abrirá em julho -, então agora Roque não poderia ter o retorno registrado pelo Barcelona para em seguida transferi-lo ao Palmeiras. Um acerto, portanto, deve precisar passar por um empréstimo através do Real Betis inicialmente.