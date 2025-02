Palmeiras só empata com lanterna e se complica em classificação do Paulista

O Palmeiras ficou só no empate em 1 a 1 com o Água Santa pelo Paulistão, neste domingo (9), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Nas redes sociais, torcedores do Alviverde ficaram na bronca com Marcos Rocha, e apontaram um erro do lateral no gol da equipe adversária.

Flaco López abriu o placar para o Palmeiras logo aos três minutos do primeiro tempo. No início da etapa final, o Alviverde levou o gol de empate, de Willen. O atacante foi lançado na frente, a zaga do Palmeiras saiu, mas Marcos Rocha não acompanhou e deu condição ao adversário.