Paolla Oliveira fala de pressão estética ao anunciar despedida do Carnaval

A atriz Paolla Oliveira, 42, falou sobre pressão estética ao anunciar o fim de sua participação como rainha de bateria da escola de samba Grande Rio, do Rio de Janeiro.

“Tem gente que vai dizer ‘ela vai sair porque ela está cansada, velha e porque não aguentou a pressão’”, comentou Paola Oliveira em entrevista ao Fantástico, após anunciar que vai desfilar pela última vez na Sapucaí neste ano.

A atriz ressaltou, no entanto, que se sente bem por comentários que recebe de outras mulheres, que dizem que a veem como inspiração.

“As mulheres falam ‘eu uso um maiô por sua causa’ e isso é muito bom. Mas eu como uma mulher que tenho privilégios e mesmo assim sou criticada, o que eu quis dizer é ‘ninguém está seguro’”, acrescentou.

Paolla Oliveira explicou que pretende se dedicar mais à vida pessoal e profissional. Neste ano, ela vai participar do remake da novela “Vale Tudo” como Heleninha e ressaltou que o trabalho “vai demandar mais” de sua atenção.

O que esperar da Grande Rio no Carnaval 2025?

Neste ano, a Grande Rio levará para a Sapucaí o enredo “Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”. A proposta é falar das entidades encantadas que vivem nas pororocas, no encontro das águas do rio com o mar, com assinatura de Gabriel Haddad e Leonardo Bora.

A escola promete mergulhar no universo do Carimbó para contar a história de Mariana, Jarina e Herondina, as Belas Turcas; e a Cabocla Jurema, que, conforme escreveu a agremiação no anúncio, “personifica a própria floresta”.