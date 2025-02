Papa está apirético, diz boletim médico divulgado pelo Vaticano

A Santa Sé divulgou, nesta segunda-feira (17/2), novo boletim sobre o estado de saúde do papa Francisco, internado desde sexta (14/2) devido a sintomas de bronquite na semana passada. De acordo com o comunicado, o líder da Igreja Católica “continua apirético” — ou seja, sem febre — e “prossegue com a terapia prescrita”.

A nota ainda informa que o pontífice recebeu a Eucaristia pela manhã e “se dedicou a algumas atividades de trabalho e à leitura de textos”. A condição dele é estável e ele se encontra “comovido com as numerosas mensagens de afeto e proximidade que continua recebendo nestas horas”.

Mais cedo, o Vaticano havia divulgado atualizações sobre a internação do líder de 88 anos. Ele foi diagnosticado, após exames, com uma “infecção polimicrobiana das vias respiratórias” — “quadro clínico complexo que exigirá internação hospitalar adequada”.

Sob monitoramento médico e tratamentos, o papa permanece em repouso absoluto e não conduziu, pela primeira vez, a oração do Angelus no último domingo. A Audiência Geral da próxima quarta-feira (19/2) também foi cancelada. Não há previsão para alta.

Segundo o último boletim, publicado na tarde desta segunda, o pontífice “deseja agradecer àqueles que estão atualmente hospitalizados pelo carinho e amor que expressam através de desenhos e mensagens de pronta recuperação”. Ele também “reza pelos doentes e pede orações por ele”.

Leia íntegra do comunicado da Santa Sé:

“O Santo Padre continua apirético e prossegue com a terapia prescrita.

Sua condição clínica é estável.

Esta manhã, ele recebeu a Eucaristia e depois se dedicou a algumas atividades de trabalho e à leitura de textos.

O Papa Francisco está comovido com as numerosas mensagens de afeto e proximidade que continua recebendo nestas horas; em particular, deseja agradecer àqueles que estão atualmente hospitalizados pelo carinho e amor que expressam através de desenhos e mensagens de pronta recuperação; reza pelos doentes e pede orações por ele.”