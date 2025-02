Papa Francisco está vivo, mas bets já apostam nos substitutos; veja

Apesar da recente melhora no estado de saúde do papa Francisco, há quem aposte em uma piora. Isso porque algumas casas de apostas lançam nomes de quem poderá sucedê-lo caso ele venha a falecer.

O que aconteceu?

Bets gringas já apostam em uma possível morte de papa Francisco.

O papa está internado em Roma desde o dia 14 de fevereiro para tratar de uma pneumonia.

Estado de saúde de Francisco, segundo boletins do Vaticano, evolui bem.

O último boletim médico divulgado pelo Vaticano aponta que o pontífice está em evolução, tendo passado uma noite tranquila e com repouso adequado. No entanto, no universo das apostas, o cenário é de incerteza, com projeções sobre um possível novo líder da Igreja Católica.

A casa de apostas BetUS sugere probabilidades para diferentes cenários, como qual cardeal pode assumir o papado e qual nome ele adotaria. Jorge Mario Bergoglio, por exemplo, escolheu ser chamado de Francisco ao ser eleito pelo Colégio dos Cardeais.

Veja as probabilidades para o próximo papa:

Luis Antonio Tagle: +US$ 300

Pietro Parolin: + US$ 350

Mark Ouellet: + US$ 350

Fridolin Ambongo Besungu: + US$400

Francis Arinze: + US$ 500

Peter Turkson: + US$ 550

Veja as probabilidades de nome para o próximo papa:

Francisco: + US$ 125

Bento: + US$ 300

João Paulo: + US$ 500

Clemente: + US$ 600

Leão: + US$ 700

John: + US$ 1000

O site de apostas em criptomoedas Polymarket também abriu mercados sobre o futuro do papa Francisco. Uma das opções oferecidas é a aposta em um “novo Papa em 2025?”. Nesta sexta-feira (28/2), as projeções indicavam 59% de chances para “sim” e 41% para “não”.

Outra enquete questiona se Francisco deixará o cargo antes de julho. Até o momento, 24% dos apostadores acreditam que isso ocorrerá. Com a recente melhora no estado de saúde do pontífice, essa projeção está abaixo dos índices registrados quando ele se encontrava em estado crítico. Estado de saúde O pontífice está internado no Hospital Policlínico Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro. Na noite dessa quinta-feira (27/2), o boletim informou que o papa continua recebendo oxigênio. Em relação à complexidade do quadro clínico, diz o comunicado, são necessários mais dias de estabilidade clínica para obter o prognóstico. A audiência do Jubileu, neste sábado (1º/3), foi cancelada. Na semana passada, o pontífice chegou a ter crises respiratórias durante a internação e precisou receber oxigênio extra. Diversos fiéis mexicanos permaneceram em frente ao Policlínico Gemelli, para manifestarem seu apoio ao papa. “Ele está na poltrona e é informado sobre as muitas iniciativas de oração que estão sendo organizadas pela sua recuperação. O humor do papa é bom”, informou o Vaticano.